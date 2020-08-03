Самолет ООН выехал за пределы взлетной полосы после приземления в малийском городе Гао. Как пишет местное издание «Маливеб», воздушное судно принадлежит компании Utair. Семеро членов экипажа – российские граждане. Об этом журналистам сказали в местной миссии ООН. Шесть человек пострадали, они получили легкие повреждения. Сам самолет выкатился на поле, которое залито водой из-за сильных дождей.
2020-08-03T20:31:43+03:00
2020-08-03T20:31:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:31, 03 августа 2020
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