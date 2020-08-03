Неизвестные развернули флаг террористической группировки Талибан в соборе Святой Софии в Стамбуле

Неизвестные развернули флаг террористической группировки Талибан (деятельность запрещена на территории России) в соборе Святой Софии в Стамбуле. Такое видео появилось в социальных сетях. При этом турецкая пресса утверждает, что участниками акции были выходцы из Афганистана, где действует группировка.

В конце июля в соборе прошел первый за 86 лет намаз. До этого турецкие власти приняли решение поменять статус этого архитектурного произведения с музея на мечеть. Собор был построен в середине первого тысячелетия, в мечеть он был превращен в 15 веке.