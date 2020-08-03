Бывший гендиректор крупнейшего производителя титана в ВСМПО «Ависма» Михаил Воеводин стал фигурантом уголовного дела, — передает агентство ТАСС. В свою очередь, эту информацию изданию РБК подтвердили в госкорпорации Ростех, которая владеет долей в компании. Каких-либо деталей там сообщать не стали. РБК пишет, что расследование может быть связано с претензиями акционеров, которые говорили о хищениях в корпорации.

Воеводин ушел в отставку в мае этого года. При этом его контракт был рассчитан до 2023 года.