Федерация футбола Англии запретила игрокам намеренно кашлять на соперников или на судей

За это будут наказывать так же, как за нецензурную брань на поле или неспортивное поведение, — передает британский телеканал Скай-Спортс. Наказанием моет стать красная или желтая карточка. Изменения коснутся соревнований всех уровней, в том числе английской Премьер-лиги.
2020-08-03T19:35:06+03:00
2020-08-03T19:35:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:35, 03 августа 2020
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