Федерация футбола Англии запретила игрокам намеренно кашлять на соперников или на судей

За это будут наказывать так же, как за нецензурную брань на поле или неспортивное поведение, — передает британский телеканал Скай-Спортс. Наказанием моет стать красная или желтая карточка. Изменения коснутся соревнований всех уровней, в том числе английской Премьер-лиги.