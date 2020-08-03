Правительство ФРГ осудило безответственное поведение участников демонстрации против ограничений во время пандемии

Правительство ФРГ жестко осудило безответственное поведение участников демонстрации против ограничительных мер во время пандемии коронавируса.

В прошедшую субботу на центральную улицу Берлина вышли 17 тысяч человек. Демонстрация была организована группой противников борьбы с коронавирусом и прививок из Штутгарта. К ним присоединились правые радикалы, неонацисты, сторонники «теории заговора» и эзотерических течений. Несмотря на повышение числа новых заражений в Германии, участники мероприятия не соблюдали предписанной дистанции и не надевали маски. Из-за этого демонстрация была прекращена полицией.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что безответственность некоторых демонстрантов ставит под угрозу здоровье многих людей. При этом они подвергают опасности также все общество, восстановление экономики и культурной жизни страны, отметил президент. Штайнмайер призвал не терять бдительность и не ставить на кон уже достигнутые успехи.

Официальная представительница правительства ФРГ Ульрике Деммер назвала «неприемлемыми картины, которые мы видели в выходные». Она подчеркнула, что поведение многих демонстрантов ни в коем случае не оправдано и свидетельствует о злоупотреблении высокой ценностью свободы собраний.

Деммер отметила, что во время мероприятия не только нарушались гигиенические правила, но и выражались человеконенавистнические воззрения, а также затруднялась работа журналистов. По словам представительницы Меркель, участники демонстрации должны задаться вопросом, что означает выходить на протесты совместно с ультраправыми. Союз немецких городов потребовал ввести высокие штрафы за нарушение правил во время демонстраций.

В Германии более 90 процентов граждан поддерживают меры правительства в борьбе против пандемии. По последним опросам более 50 процентов населения даже требуют их ужесточения.