Москва настаивает на скорейшем освобождении задержанных в Белоруссии россиян. Об этом послу республики в России Владимиру Семашко было сказано сегодня в российском МИДе. В российском руководстве считают, что задержание 33 человек было сделано под надуманным предлогом. На Смоленской площади добиваются объективного расследования обстоятельств произошедшего.

В Минске на прошлой неделе объявили, что были задержаны 33 боевика российской ЧВК «Вагнер». По версии следствия, они направлялись в республику, чтобы организовать беспорядки на президентских выборах.

Российский консул в Белоруссии сегодня сказал, что задержанные летели транзитом через Минск в Латинскую Америку.