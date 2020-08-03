Мосгорсуд заменил футболисту Павлу Мамаеву реальный срок на год исправительных работ. Он оправдал его по статье о хулиганстве в деле о серии драк в Москве осенью 2018 года.

В то же время наказание другому футболисту, Александру Кокорину, оставлено прежним. Оба футболиста и еще два фигуранта этого дела отсидели назначенные сроки в исправительных учреждениях. Защита Кокорина новым приговором недовольна и намерена его обжаловать – сказала адвокат футболиста Татьяна Стукалина.

Также о планах обжаловать решение Мосгорсуда говорят и адвокаты Мамаева. По их мнению, подзащитные не нападали, а защищались.