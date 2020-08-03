Комиссия Минздрава рекомендовала включить в перечень ЖНВЛП на следующий год лекарство «спинраза»

Комиссия Министерства здравоохранения рекомендовала включить в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на следующий год лекарство «спинраза» – он необходим для лечения спинально-мышечной атрофии.

Как передает агентство РИА «Новости», мнение комиссии является лишь рекомендацией, окончательное решение должно принять правительство.

Ранее уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова попросила премьер-министра Михаила Мишустина рассмотреть возможность обеспечить лекарством детей со спинально-мышечной атрофией за счет федерального бюджета