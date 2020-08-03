Суд в Петербурге рассматривает вопрос о мере пресечения для супруги рэп-музыканта Александра Юшко (Энди Картрайта)

Суд в Петербурге рассматривает вопрос о мере пресечения для супруги рэп-музыканта Александра Юшко, известного как Энди Картрайт.

Марину Кахал подозревают в убийстве и расчленение мужа. По версии следствия, возможным мотивом преступления стала ревность. Кахал обвинение в убийстве отрицает, однако призналась, что действительно расчленила тело музыканта.