СК возбудил уголовное дело после драки бывших десантников и бойцов Росгвардии в Парке Горького

Следственный комитет возбудил уголовное дело после драки бывших десантников и бойцов Росгвардии во время празднования Дня Воздушно-десантных войск в Москве. Расследование ведется по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

Инцидент произошел накануне в Парке Горького. По версии следствия, военнослужащие Росгвардии во взаимодействии с полицейскими пресекли нарушение общественного порядка. Пострадали двое силовиков. Следственный комитет рапортовал, что участники конфликта установлены, с ними проводят следственные действия. В пресс-службе Центрального округа Росгвардии сообщили «Интерфаксу», что задержан гражданин, напавший на росгвардейца.

Что стало поводом для конфликта, пока до конца не известно. На видео в интернете видно, как один из празднующих нанес удар полицейскому, после чего оказался лежащим на земле в окружении силовиков и набежавшей толпы. По одним данным, силовики попытались задержать одного из празднующих, причем делали это чересчур жестко, и за товарища вступились его соратники. «Интерфакс» сообщал со ссылкой на источник, что десантников попросили «вести себя скромнее и не размахивать флагом ВДВ, мешая окружающим». В итоге началась потасовка с участием нескольких десятков человек. При этом одни десантники якобы призывали командиров подразделений Росгвардии прекратить столкновения, другие пытались утихомирить своих нетрезвых товарищей.

Директор парка Горького Павел Трехлеб заявил, что никакой массовой драки не было абсолютно, речь шла лишь о небольшом конфликте между посетителем и сотрудником ОМОНа, полиция вмешалась. После небольшой разъяснительной беседы конфликт был исчерпан.

Сразу после происшествия были задержаны несколько человек, но потом их отпустили.