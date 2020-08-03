Мосгорсуд изменил приговор по резонансному делу с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаев

Мосгорсуд изменил приговор по резонансному делу с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Он отменил решение Пресненского суда и значительно смягчил наказание всем, кроме Кокорина.

Новое решение судебная коллегия заслушивала без братьев Александра и Кирилла Кокориных, а также Мамаева. На заседании присутствовал только их друг Александр Протасовицкий, который в своем последнем слове призвал судей решить, справедливо ли он отбыл наказание или нет. Коллегия же решила оправдать троих из четырех фигурантов дела о драке в «Кофемании» и у гостиницы «Пекин». Кирилла Кокорина, Мамаева и Протасовицкого оправдали по статье о хулиганстве и оставили только обвинение в побоях. Существенно изменились и их новые сроки: вместо приблизительно полутора лет заключения – только год исправительных работ, который им засчитали отбытым. Как и Александру Кокорину – но ему, в отличие от остальных, обвинение в хулиганстве оставили и, как следствие, его наказание осталось практически без изменений – 1 год 5 месяцев колонии. Впрочем, решением Мосгорсуда остались недовольны практически все адвокаты.

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева задержали в октябре 2018 года после двух драк. В них следствие признало потерпевшими водителя сотрудницы Первого канала Виталия Соловчука, а также директора департамента министерства промышленности и торговли Дениса Пака. Кокорин и Мамаев почти год содержались в СИЗО, а затем в колонии.