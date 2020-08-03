Группа журналистов выяснила, что дети некоторых чиновников поступают в престижные вузы по целевому набору

Группа журналистов и расследователей выяснила, что дети некоторых чиновников и руководителей госструктур поступают в престижные вузы по целевому набору, а не по результатам ЕГЭ и олимпиад. Исследования провели, в частности, «Новая газета», студенческий журнал «DOXA», а также Transparency International. Замгендиректора этой международной организации Илья Шуманов сказал «Эху», что все это происходит из-за непрозрачности целевого набора в вузы. «По идее, ребенок, который отучился в ВУЗе по целевому набору, должен пойти отработать где-то в органе власти. Однако авторы материалов разговаривали с такими студентами, они говорят, что не собираются работать по специальности, не собираются возвращаться в тот орган власти, который их туда направлял. Органы власти игнорируют эту практику, фактически давая бесплатное обучение людям, которые потом взамен государству ничего не возвращают. У нас нет цели призывать к ответу детей, нам больше важно остановить эту коррупционную практику и придать ей максимальный резонанс, чтобы она прекратила свое существование», — сказал Шуманов.

Многие из студентов не собираются в дальнейшем работать в госструктуре, которая заказала их обучение, — говорит один из авторов расследования, студентка Высшей школы экономики Юлия Лыкова. «Есть те, кто действительно использовали положение своих родителей. Например, у нас была студентка, которая рассказывала о том, что она поступала в медико-стоматологический университет Евдокимова по целевому набору от Федеральной службы исполнения наказаний, потому что у нее папа там работает. Она просто сказала, что по-другому бы не поступила, ей бы баллов не хватило на бюджет, платное дорого, а так по папиному направлению было поступить легко. Она сказала, что ФСИН вообще не очень следит за тем, где работают целевики, и она работать в местах заключения не собирается. Также были другие студенты, которые открыто говорили, что работать по направлению они не собираются», — сказала она.

Первый зампред думского Комитета по образованию Олег Смолин считает, что информацию об использовании родственных связей для поступления по целевому набору необходимо проверить."Что касается руководителей предприятий, здесь трудно запретить при условии, что соблюдается все установленные законом о целевом обучении условия. Они поступает не без конкурса, а по облегченному конкурсу. Надо посмотреть какой процент на самом деле получается возможности такого доступа в высшее учебное заведение, но, я считаю, что в целом отменять целевое обучение было бы неправильно", — сказал Олег Смолин.