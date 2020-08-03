«Новую газету» намерены привлечь к административной ответственности по статье о фейках из-за публикаций о коронавирусе

«Новую газету» и ее главного редактора Дмитрия Муратова намерены привлечь к ответственности по статье о фейковой информации за публикации о ситуации с коронавирусом в России. В московских судах зарегистрировано четыре административных дела. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сам Муратов.

«Мы получили предписание Роскомнадзора с информацией о возбуждении административных дел по поводу двух материалов. Один за авторством Валерия Ширяева о том, что заболели несколько военнослужащих элитного подразделения. Второй за авторством Елены Милашиной о коронавирусе в Чечне», — рассказал он. Как отметил Муратов, оба материала были скрыты по требованию Роскомнадзора. «В первом случае нам был прислан ответ из закрытого административного территориального образования, где находилось это воинское подразделение. Мы это учли и материал скрыли. Во втором случае пресс-секретарь главы Чеченской республики Рамзана Кадырова прислал нам письмо, которое мы опубликовали, а материал также скрыли», — уточнил он.

Вместе с тем Муратов подчеркнул, что уверен в профессионализме своих сотрудников, а закон о фейковой информации применяется избирательно. «Фейк — это когда ты знаешь, что информация ложная и сознательно ее публикуешь, а в данном случае это была обычная добросовестная работа журналистов. Мы доверяем своим источникам информации, но пошли на выполнение предписания РКН, чтобы нам не пришлось на эти источники ссылаться. За всю свою историю «Новая газета» никогда не раскрывала своих источников», — пояснил он. С точки зрения Муратова, «вместо того, чтобы охранять людей от панических настроений, которые действительно можно легко посеять, власти наказывают добросовестные медиа».