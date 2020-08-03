Россияне в массовом порядке отправились в Абхазию после снятия ограничений на пересечение границы

Люди ожидали решения властей России и Абхазии, стоя и даже лежа в очередях. Среди них были и те, кто несколько месяцев не видел своих родственников по обе стороны границы, и предприимчивые граждане, которые нашли альтернативу перенаселенному Сочи.

За первые 15 минут границу пересекли в обе стороны 800 машин, причем выезжающих было больше. Поток со временем все увеличивался. Агентство «Регнум» сообщает, что за первые два дня пограничники пропустили более 30 тысяч человек, около 6,5 тысяч легковых машин, 370 грузовых и почти 200 автобусов. В самой непризнанной республике граждане выходили на улицы, требуя открыть границы, поскольку 80% местного бизнеса завязано на туристах.

Власти же опасаются вспышки коронавируса. Рост количества инфицированных уже отмечается и в руководстве подумывают об ужесточении контроля на границы.

С начала августа правительство России разрешило выезд не только в Абхазию, но и в Великобританию, Турцию и Танзанию.