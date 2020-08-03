Россия разрывает налоговое соглашение с Кипром. Переговоры не привели ни к какому результату, — сообщил сегодня замминистра финансов Алексей Сазанов. Он добавил, что правительство намерено совершенствовать законодательство. Для возвращения холдинговых структур в Россию. В Минфине Кипра сказали, что все еще надеются урегулировать с Россией вопрос о налогообложении.

Во всем мире компаниям мешают уводить деньги в офшоры, — сказал в эфире «Эха» профессор бизнес-школы в Мадриде Максим Миронов.

За время действия российско-кипрского соглашения этой юрисдикцией воспользовались многие российские компании. По данным российского Минфина, в 2019 году на Кипр было выведено почти два триллиона рублей.