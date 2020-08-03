Консул России в Белоруссии утверждает, что россияне, которые были задержаны в Минске, летели в Латинскую Америку

Консул России в Белоруссии утверждает, что конечным пунктом группы россиян, которые были задержаны в Минске, была Латинская Америка. По словам Кирилла Плетнева, задержанные выражают недоумение в связи с предъявленными им обвинениями и не понимают, почему им инкриминируют связь с оппозиционными политиками Белоруссии.

Новые данные о пребывании в Белоруссии группы россиян, арестованных в Минске по подозрению в организации массовых беспорядков, появились в белорусских СМИ. Согласно им, в другую страну предполагаемые бойцы частной военной компании «Вагнер» направляться не собирались. Заранее забронированные номера в гостинице Минска и санатории под белорусской столицей, неоднократная смена планов, в частности отказ продолжать путь в аэропорт, — эти и другие обстоятельства, которые выяснил Следственный комитет Белоруссии, наталкивают на мысль о том, что вылет в другую страну был отвлекающим манёвром, сообщил председатель СК Иван Носкевич.

Россияне ждали ещё несколько групп — следователи это узнали, изучив телефоны задержанных. Из переписки в чате, созданном в мессенджере whatsapp, оказалось, что старший группы приказал подчинённым сжечь на улице в урне распечатанные электронные билеты, по ними россияне должны были вылететь из Минска 25 июля. На допросах задержанные дали противоречивые показания. О намерении группы вылететь из Минска в Стамбул рассказали меньше половины, при этом цели поездки называли разные. Одни говорили, что планировали в Турции отдыхать, другие — охранять объекты, кто-то уверял, что хотел посмотреть исторические достопримечательности. Остальные задержанные назвали другие страны, куда планировали лететь — Венесуэлу, Кубу, Сирию. Оружия у россиян при себе не было, впрочем следователи не исключают, что оно может оказаться в Белоруссии позже. Между тем белорусский государственный телеканал ОНТ выпустил расследование о предполагаемой группе вагнеровцев. Журналисты нашли водителя, который должен был отвезти россиян в аэропорт. Он также рассказал и о проблемах, которые возникли у группы ещё на российской границе.

Несколько десятков людей, которые зарегистрировались на рейс в Стамбул, на борту и не появились, подтвердила телеканалу ОНТ сотрудница аэропорта Светлана Самсикевич. Лайнер в итоге вылетел из Минска в Стамбул с небольшим опозданием. Примечательно, что, покидая гостиницу в Минске, россияне сообщили персоналу отеля, что якобы едут в аэропорт, но вместо этого направились в санаторий под Минском «Белорусочка», 28 июля сотрудники КГБ и ОМОНа задержали там 32 человека, ещё одного на юге страны.

Первый заместитель председателя комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин считает провокацией задержание 33 россиян в Белоруссии перед президентскими выборами 9 августа. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Очевидно, что была устроена провокация, и эта провокация продолжается, и в ней упорствуют белорусские власти. Остается совсем немного времени до выборов президента И история с, так называемой, ЧВК «Вагнер», которые вообще-то были сотрудниками ЧОПа (частного охранного предприятия), лишний раз говорит о том, что власти Белоруссии очень обеспокоены тем, что люди пришли в движение, и не хотят дальше соглашаться безальтернативно на Лукашенко. Я думаю, что эта неделя будет наполнена колебаниями в Белоруссии между желанием все-таки выборы провести и желанием их отложить», — сказал он. Депутат подчеркнул, что ситуация с задержаниями россиян в Белоруссии не выдерживает критики с правовой и с профессиональной точки зрения. На прошлой неделе белорусские власти объявили, что задержали группу наемников из России. В Минске говорят, что все они работали на ЧВК Вагнера и планировали организовать беспорядки на предстоящих выборах президента. Российская сторона отвечала, что задержанные находились в соседнем государстве проездом.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко будет использовать историю с задержанием 33 россиян не только во внутриполитических предвыборных целях, но и для торгов с Москвой. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» белорусский политолог Валерий Карбалевич. «Я считаю, что вся эта история имеет больше внутриполитический предвыборный аспект. Власти максимально используют ситуацию, чтобы запугать население страшными боевиками, которые приехали из России, тем самым сбить волну протестов и не допустить массовых митингов во время выборов 9 и 10 августа. Также они пытаются взять под контроль публичные акции и создать дополнительные препятствия для агитационной кампании Светланы Тихановской», — сказал Карбалевич. Вместе с тем он отметил, что «Лукашенко попытается использовать эту ситуацию и для торга с Россией, в частности получения каких-либо политических или экономических дивидендов». «Во всяком случае, эти россияне будут выступать в качестве заложников для переговоров с Москвой», — считает Карбалевич. Как добавил политолог, «Москва прекрасно понимает, что действия Лукашенко имеют предвыборный характер, и поэтому реагирует спокойно и сдержанно».