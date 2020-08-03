США отправляют в Польшу дополнительно тысячу военнослужащих

Соединенные штаты отправляют в Польшу дополнительно тысячу военнослужащих. Министр обороны страны Марк Эспер уверен, что соглашение с Варшавой позволит усилить сдерживание России. А также повысит возможности в сферах разведки, наблюдения, а также поддержки инфраструктуры контингента, который уже размещен на польской территории. Сейчас там находятся менее 4,5 тысяч американских военных.