США отправляют в Польшу дополнительно тысячу военнослужащих

Соединенные штаты отправляют в Польшу дополнительно тысячу военнослужащих. Министр обороны страны Марк Эспер уверен, что соглашение с Варшавой позволит усилить сдерживание России. А также повысит возможности в сферах разведки, наблюдения, а также поддержки инфраструктуры контингента, который уже размещен на польской территории. Сейчас там находятся менее 4,5 тысяч американских военных.
2020-08-03T17:32:30+03:00
2020-08-03T17:32:30+03:00
https://echo.msk.ru/news/2686693-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:32, 03 августа 2020
Загрузка комментариев...