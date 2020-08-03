Мосгорсуд отменил футболисту Павлу Мамаеву реальный срок по делу о драках в центре Москвы

Также инстанция оправдала его по обвинению в хулиганстве. Между тем этот срок Мамаев уже отсидел в колонии. Еще одному футболисту, Александру Кокорину, суд оставил в силе прежнее наказание, которое он также уже провел в исправительном учреждении. Теперь Павел Мамаев может рассчитывать на реабилитацию из-за времени, которое он уже провел за решеткой.

Двум остальным фигурантам дела, брату Кокорина Кириллу и их другу Александру Протасовицкому Мосгорсуд также заменил реальные сроки исправительными работами. Обоих оправдали по статье о хулиганстве.