Россия настаивает на скорейшем освобождении задержанных в Белоруссии россиян

Об этом было сегодня сказано белорусскому послу в российском МИДе. На Смоленской площади подчеркнули, что Москва не собирается вмешиваться во внутренние процессы других государств, тем более в Белоруссии. Внешнеполитическое ведомство настаивает, что арест россиян был осуществлен под надуманным и безосновательным предлогом.

О задержании 33 человек, которых белорусские власти называют боевиками российской ЧВК Вагнера, было объявлено на прошлой неделе. В Минске считают, что задержанные планировали устроить беспорядки на президентских выборах. Российский консул в Белоруссии сегодня сказал, что россияне направлялись транзитом через Минск в одну из латиноамериканских стран.