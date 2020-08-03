Менее 10% людей могли перенести коронавирусную инфекцию. Об этом сегодня сказала эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове. Она добавила, что быстрые и точные тесты на коронавирус могут помочь взять ситуацию с пандемией под контроль.
2020-08-03T17:05:42+03:00
2020-08-03T17:05:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:05, 03 августа 2020
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