Министерство финансов Кипра надеется урегулировать с Россией вопрос о двойном налогообложении

Там рассчитывают возобновить переговоры с Москвой, — сказали представители ведомства агентству РИА «Новости». Кипрские чиновники говорят, что пока не получали от России уведомления о разрыве договора, который касается двойного налогообложения.

Российский Минфин объявил, что было решено выйти из соглашения после провала переговоров. Москва добивалась введения 15-процентного налога на дивиденды, которые перечисляют за рубеж.

Директор Аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерий Вайсберг предположил в эфире телеканала РБК, что происходящее приведет к уменьшению числа инвесторов.

Только в прошлом году, по данным российского Минфина, на Кипр было переведено почти два триллиона рублей.