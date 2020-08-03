Менее 10% людей перенесли коронавирус, — сказали сегодня во Всемирной организации здравоохранения. Эксперт Мария ван Керхове отметила, что в большей степени подвержены заражению медицинские работники. Она добавила, что сейчас по этой теме проводится множество исследований, публикуются доклады. Их тщательно изучают представители ВОЗ.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает ситуацию с коронавирусом в мире, всего с начала пандемии число случаев заражения превысило 18 миллионов.