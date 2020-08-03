Россия выходит из соглашения с Кипром о двойном налогообложении. Переговоры по изменению условий не привели к результату, — пояснили в Министерстве финансов России.

Министерство финансов Кипра надеется урегулировать с Россией, в том числе политически, вопрос о соглашении об избежании двойного налогообложения, рассчитывает продолжить переговоры, сообщила РИА «Новости» чиновник ведомства. По ее словам, официального уведомления из Минфина России о денонсации соглашения до сих пор не было, в Никосии надеются провести очередной раунд переговоров 5 августа.