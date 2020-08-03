Переговоры России и Кипра по соглашению о двойном налогообложении не дали результата. Об этом журналистам сообщил статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов.

Алексей Сазанов добавил, что правительство намерено совершенствовать законодательство для возвращения холдинговых структур в Россию.