Латинская Америка, по утверждению российских дипломатов, была конечным пунктом россиян, которые задержаны в Белоруссии

Латинская Америка, по утверждению российских дипломатов, была конечным пунктом группы россиян, которые задержаны в Белоруссии. Об этом сообщил консул России в Белоруссии Кирилл Плетнев. По словам Плетнева, задержанные выражают недоумение в связи с предъявленными им обвинениями и не понимают, почему им инкриминируют связь с оппозиционными политиками Белоруссии.

В Минске называют задержанных боевиками частной военной компании «Вагнер». Белорусские власти утверждают, что они планировали организовать массовые беспорядки в период президентских выборов.