Российский фонд прямых инвестиций ожидает, что нашу вакцину против коронавируса зарегистрируют в течение 10 дней

Российский фонд прямых инвестиций ожидает, что отечественная вакцина против коронавируса будет зарегистрирована в течение ближайших 10 дней, — об этом сказал глава Фонда Кирилл Дмитриев.

По словам Дмитриева, в настоящее время ведутся переговоры с Бразилией и Индией, которые также хотят производить нашу вакцину.