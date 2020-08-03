«Новую газету» и Дмитрия Муратова привлекают к административной ответственности по статье о фейковой информации

«Новую газету» и ее главного редактора, Дмитрия Муратова, привлекают к административной ответственности по статье о фейковой информации. Речь идет о материале Елены Милашиной о коронавирусе в Чечне и о статье Валерии Ширяевой о коронавирусе в одном из элитных воинских подразделений России. Оба материала по требованию Роскомнадзора были удалены с сайта газеты.

Как сказал «Эху» главный редактор «Новой» Дмитрий Муратов, он уверен в профессионализме своих сотрудников. «Мы получили предписание Роскомнадзора с информацией о возбуждении административных дел по поводу двух материалов. Один за авторством Валерия Ширяева о том, что заболели несколько военнослужащих элитного подразделения. Второй за авторством Елены Милашиной о коронавирусе в Чечне», — рассказал он. Что касается закона о фейковой информации, то он, по его мнению, применяется избирательно. Муратов добавил, что «Новая газета» всегда оберегает свои источники информации.