Зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев сообщил, что почти каждый второй мигрант в России оказался без работы. По его словам, это может стать причиной роста преступности. Медведев не исключил, что процедура предоставления мигрантам права на работу может усложниться – сейчас этот вопрос активно обсуждается.
2020-08-03T15:33:06+03:00
2020-08-03T15:33:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 03 августа 2020
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