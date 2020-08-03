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15:33, 03 августа 2020

Зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев сообщил, что почти каждый второй мигрант в России оказался без работы

Зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев сообщил, что почти каждый второй мигрант в России оказался без работы. По его словам, это может стать причиной роста преступности. Медведев не исключил, что процедура предоставления мигрантам права на работу может усложниться – сейчас этот вопрос активно обсуждается.



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