Зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев сообщил, что почти каждый второй мигрант в России оказался без работы. По его словам, это может стать причиной роста преступности. Медведев не исключил, что процедура предоставления мигрантам права на работу может усложниться – сейчас этот вопрос активно обсуждается.