Глава Российского фонда прямых инвестиций утверждает, что массовая вакцинация от коронавируса в РФ начнется в октябре

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев утверждает, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется уже в октябре. К концу года Россия сможет производить до 10 миллионов вакцин от COVID-19 . При этом ведутся переговоры о производстве с Бразилией и Индией. Кирилл Дмитриев подчеркнул, что платежеспособный спрос есть также у Филиппин и еще большого количества стран.