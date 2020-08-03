Глава Российского фонда прямых инвестиций утверждает, что массовая вакцинация от коронавируса в РФ начнется в октябре

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев утверждает, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется уже в октябре. К концу года Россия сможет производить до 10 миллионов вакцин от COVID-19 . При этом ведутся переговоры о производстве с Бразилией и Индией. Кирилл Дмитриев подчеркнул, что платежеспособный спрос есть также у Филиппин и еще большого количества стран.
2020-08-03T15:32:48+03:00
2020-08-03T15:32:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 03 августа 2020
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