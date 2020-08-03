Сотрудники Сочинской таможни отмечают рост числа туристов, которые решили побывать в Абхазии

За первые два дня после снятия ограничений границу пересекли около 7 тысяч автомобилей, а также более 30 тысяч человек в обоих направлениях.

Замглавы Минздрава Абхазии Алхаса Конджария обеспокоен возможностью обострения ситуации с коронавирусом. На совещании, которое состоялось накануне отмечалось, что открытие границ произошло в один момент. По словам Конджарии, местная медицина может, как он выразился, захлебнуться.

Напомним, распоряжение о снятии ограничений на пересечение границы с Абхазии в минувшую субботу подписал Михаил Мишустин.