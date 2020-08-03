После драки бывших десантников с сотрудниками Росгвардии возбудили дело о применении насилия к представителю власти

После драки бывших десантников с сотрудниками Росгвардии в парке Горького возбудили уголовное дело о применении насилия к представителю власти. В Следственном комитете уточняют, что пострадали двое сотрудников правоохранительных органов. Участники драки установлены, а зачинщик задержан, — передает агентство РИА Новости.

Драка произошла накануне, когда десантники в парке Горького отмечали день ВДВ.