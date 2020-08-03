Россия выходит из соглашения о двойном налогообложении с Кипром

Переговоры Минфинов двух стран о его корректировке не увенчались успехом.

Еще в апреле российское министерство финансов уведомило Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение в рамках выполнения указа президента о налогообложении доходов в виде дивидендов, переводимых на счета за рубежом, по ставке 15 процентов. После этого стороны вели дискуссии. Кипр выдвинул свои предложения, проанализировав которые российская сторона пришла к заключению, что по сути они размывают и делают недостижимым предполагаемый эффект от принимаемых мер по поддержке национальной экономики и социальных программ, а также будут способствовать безналоговому выводу с российской территории через кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения, говорится в сообщении Минфина. Российский вариант компромисса, суть которого не уточняется, отвергла кипрская сторона. По данным Минфина, за время действия соглашения этой юрисдикцией воспользовались многие российские компании. По разным оценкам, за последние два года они вывели на Кипр более 3 триллионов рублей.

В Минфине Кипра сказали РИА Новости, что ничего не знают о планах разорвать соглашение, отметив, что не видят для этого причины. Там подчеркнули, что это не станет полезным ни для Кипра, ни для России.