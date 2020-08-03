Немецкое издание «Бильд» отмечает возросший интерес Владимира Путина к Африке

В распоряжении газеты оказался конфиденциальный документ, который свидетельствует об этом. Тем не менее, пишет «Бильд», аналитики МИДа Германии считают, что многие из этих российских планов останутся лишь символическими.
2020-08-03T15:03:43+03:00
2020-08-03T15:03:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:03, 03 августа 2020
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