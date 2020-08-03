Россияне, арестованные в Белоруссии, как утверждает российский консул, находились в стране транзитом

Россияне, арестованные в Белоруссии по обвинению в подготовке массовых беспорядков, как утверждает российский консул, находились в стране транзитом. Минск называет тех, кто оказался под стражей, боевиками частной военной компании Вагнер.

Россияне, оказавшиеся под стражей, уверяли дипломатов, что должны были 25 июля вылететь из аэропорта Минска в Стамбул и затем в третью страну. Ей должно была стать одно из государств Латинской Америки, сообщил российский консул в Белоруссии Кирилл Плетнев. По его словам, арестованные — 33 человека — недоумевают, почему оказались за решеткой и их связывают с оппозиционными лидерами Белоруссии и подозревают в организации массовых беспорядков перед выборами. Плетнев сказал, что российские дипломаты встретились с одним из адвокатов, которые будут оказывать юридическую поддержку находящимся под стражей. Между тем Следственный комитет Белоруссии ранее назвал якобы запланированный вылет в Турцию группы отвлекающим манёвром. По версии СК россияне должны была улететь в Стамбул 25-го числа, но этого не сделали. Вместо этого, как говорят в Минске, боевики частной военной компании Вагнер сначала заселились в одну из столичных гостиниц, откуда позже переехали в санаторий под Минском, где 28-го июля сотрудники КГБ и ОМОНа их задержали и возбудили уголовное дело. СК Белоруссии также утверждает, что практически все арестованные до этого воевали на востоке Украины.

Арестованным россиянам может грозить длительное заключение.