Члены ОП и эксперты обсудят механизм предоставления жилплощади реабилитированным жертвам политических репрессий

Члены Общественной палаты Российской Федерации, эксперты и заинтересованные лица во вторник 4 августа обсудят механизм предоставления жилплощади реабилитированным жертвам политических репрессий. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук Светлана Казаченок.

«Важно выработать механизмы, которые, с одной стороны, позволили бы реализовать право этих лиц на переселение в населенные пункты, где они проживали до репрессий, они или их родственники. С другой стороны, возникает конкурентность с другими категориями граждан, которые также имеют первоочередное право на предоставление им жилой площади. Для выработки механизма мы завтра собираемся на площадке Общественной палаты Российской Федерации», — сказала она.

Как сообщается на сайте Общественной палаты, 4 августа участникам обсуждения будет предложено провести общественную экспертизу двух законопроектов «О внесении изменения в статью 13 Закона Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий».