В России, по данным источника ТАСС, началась подготовка космонавтов для рекордно быстрого полета к МКС

В России, по данным источника ТАСС, началась подготовка космонавтов для рекордно быстрого полета к Международной космической станции. Корабль должен долететь до МКС всего за три часа. Сейчас на весь процесс уходит около шести часов. По предварительной информации, полет может состояться в октябре.