В России, по данным источника ТАСС, началась подготовка космонавтов для рекордно быстрого полета к МКС

В России, по данным источника ТАСС, началась подготовка космонавтов для рекордно быстрого полета к Международной космической станции. Корабль должен долететь до МКС всего за три часа. Сейчас на весь процесс уходит около шести часов. По предварительной информации, полет может состояться в октябре.
2020-08-03T14:34:13+03:00
2020-08-03T14:34:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:34, 03 августа 2020
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