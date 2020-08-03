Польша оштрафовала «Газпром» почти на 50 млн евро

Польша оштрафовала «Газпром» почти на 50 миллионов евро из-за отказа сотрудничать по антимонопольному расследованию строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщил глава управления по конкуренции Томаш Хростный. «Газпром» пока сообщения из Варшавы не прокомментировал.
2020-08-03T14:33:56+03:00
2020-08-03T14:33:56+03:00
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14:33, 03 августа 2020
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