Польша оштрафовала «Газпром» почти на 50 млн евро

Польша оштрафовала «Газпром» почти на 50 миллионов евро из-за отказа сотрудничать по антимонопольному расследованию строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщил глава управления по конкуренции Томаш Хростный. «Газпром» пока сообщения из Варшавы не прокомментировал.