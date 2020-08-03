Российский Минфин объявил о расторжение налогового соглашения с Кипром

В официальном сообщении ведомства говорится, что переговоры о пересмотре документа ни к чему не привели. В частности, Кипр не согласился на повышение налоговых ставок на выплаты в эту страну.
2020-08-03T14:32:35+03:00
2020-08-03T14:32:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:32, 03 августа 2020
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