Министерство обороны рапортует об успешном исследовании вакцины от коронавируса

Утверждается, что у добровольцев появился иммунитет к этому вирусу. Никаких побочных эффектов и отклонений в организме не выявлено. Напомню, оборонное ведомство проводит исследования совместно с национальным центром имени Гамалеи.
2020-08-03T14:31:55+03:00
2020-08-03T14:31:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:31, 03 августа 2020
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