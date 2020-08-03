СК сообщает о том, что установил участников драки в парке имени Горького

Следственный комитет сообщает о том, что установил участников драки в парке имени Горького. Это бывшие десантники. Возбуждено уголовное дело о применении насилия к представителю власти. В результате драки двое сотрудников Росгвардии получили телесные повреждения.
2020-08-03T14:31:42+03:00
2020-08-03T14:31:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:31, 03 августа 2020
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