Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отказался от услуг своего адвоката

Борис Кожемякин, который представлял интересы Фургала, сообщил РБК о том, что получил письмо, в котором клиент уведомил его в отказе от услуг юриста. Причину, по его словам, губернатор не раскрыл. Неделю назад следствие отвело двух адвокатов бывшего главы региона из-за конфликта интересов, поскольку их подзащитным является Мистрюков, который и дал показания на Фургала. Впрочем, член Наблюдательной комиссии Москвы, журналист Ева Меркачева рассказала в интервью Эху Москвы, что адвокатов все равно к нему не пускают. Кроме того, он лишен возможности общения с близкими. Письма, которые пишет он сам и корреспонденцию, адресованную ему, изымает следователь, оставляя соответствующие постановления. Возможно, из-за этого Фургал по словам Меркачевой, выглядит подавленным и грустным. Посылки под запретом не находятся. Их присылают очень много и экс-губернатор просит больше продукты не отправлять.

Акции в поддержку бывшего губернатора Сергея Фергала продолжаются в Хабаровске уже почти месяц. Сегодня в митинге приняли участие несколько сотен человек.