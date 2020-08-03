Около трети россиян, по данным опроса сервиса «Работа.ру», ожидают снижения зарплат по итогам этого года

Одновременно результаты анализа данных Росстата показали, что медианная зарплата в стране составляет 35 тысяч рублей.

Оптимизма относительно возможного роста заработка среди россиян немного: таковых только 20%, пишет интернет-издание РБК. Никаких изменений, впрочем, не ждет почти половина опрошенных. Тем не менее, опрос сервиса «Работа.ру» показал, что большинство россиян не ждет в этом году премий. Тех, кто сохраняет надежду на это – лишь 30%.

Эксперты агентства РИА Новости, в свою очередь, полагают, что из-за эпидемии коронавируса рост зарплат в среднесрочной перспективе будет либо едва опережать инфляцию, либо вовсе в отдельных кварталах перейдет в снижение. Ссылаясь на данные Росстата, они подсчитали, что одна половина всех работников в России получает больше 35 тысяч рублей в месяц, а другая — меньше. Это и считается медианной зарплатой. По словам авторов исследования, она ниже всего в легкой промышленности – около 20,5 тысяч рублей, а выше всего – в сфере добычи полезных ископаемых – 65 тысяч.

Проведенный в начале июля опрос страховой компании «Росгосстрах Жизнь» показал, что на фоне эпидемии доля тех россиян, кто живет на доход менее 15 тысяч рублей, увеличился с 38 до почти 45%.