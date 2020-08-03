СМИ: Руководители госструктур от своих организаций отправляют собственных детей учиться в престижные вузы без конкурса

Руководители госструктур от своих организаций отправляют собственных детей учиться в престижные вузы без конкурса, — утверждается в совместном расследовании «Новой газеты», студенческого журнала DOXA и сайта «Важные истории». Как выяснили авторы материала, чиновники пользуются так называемым целевым набором. Его суть заключается в том, что государственная структура, заинтересованная в специалистах, может послать абитуриента на учебу, предоставить ему стипендию, жилье, чтобы после выпуска специалист вернулся в это ведомство как минимум на 3 года. Журналисты проверили приказы о зачислении в крупнейшие российские вузы и обнаружили более сотни подтвержденных случаев, когда родственники госслужащих поступили на учебу целевым образом.

Один из сыновей управляющего делами президента Александра Колпакова поступил по целевому набору на лечебное дело в Первый Московский медицинский университет имени Сеченова. Управделами и отправило его туда на учебу. По конкурсу он не проходил – ему не хватало 50 баллов. Год обучения на факультете стоит 350 тысяч рублей. В пресс-службе Управделами сообщили, что Колпаков-младший окончил вуз с отличием и теперь работает врачом.

Судебный департамент при Верховном суде России стал заказчиком обучения на юридическом факультете МГУ сына бывшего советника главы государства Сергея Дубика, которого называли давним соратником экс-президента и премьера Дмитрия Медведева. «Новая газета» отмечает, что это редкое исключение, поскольку юноша имел достаточно баллов, чтобы поступить на общих основаниях. Обучение на юрфаке стоит 385 тысяч рублей в год.

Там же учился и сын первого заместителя военного прокурора, главы Союза следственных работников Александра Мокрицкого. Но ему для поступления не хватало 49 баллов. За него платила Генпрокуратура.

В Нижегородский государственный университет, где обучение относительно не дорого – 100 тысяч в год — отправился по целевому набору от МЧС сын уже снятого к этому моменту с должности руководителя одного из департаментов ведомства Андрея Третьякова. Для поступления на бюджет молодой человек, которого интересовала прикладная информатика, не добрал более чем 40 баллов.

Согласно постановлению правительства, по многим специальностям от 10% до 30% всех бюджетных мест в российских вузах достаются целевикам. Есть также специальности, куда берут исключительно по целевому набору.

Хитрость заключается в том, что многие из таких студентов не собираются в дальнейшем работать в госструктуре, которая заказала их обучение. Об этом «Эху Москвы» рассказала один из авторов расследования, студентка Высшей школы экономики Юлия Алыкова.

Схема стала возможной благодаря непрозрачности целевого набора, — рассказал «Эху Москвы» заместитель генерального директора организации «Трансперенси Интернешнл Россия», которая также участвовала в расследовании, Илья Шуманов.

Авторы расследования отмечают, что подавляющее большинство родственников чиновников, о которых идет речь, не смогли бы поступить в престижные вузы на общих основаниях. Но и в тех случаях, когда они сдавали ЕГЭ успешно и могли бы поступать сами, все равно речь идет о конфликте интересов.

Целевое обучение — это полезная практика, но информацию об использовании родственных связей нужно проверять, — отметил в интервью «Эху Москвы» первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Олег Смолин. Смолин подчеркнул, что если выпускник не идет работать в структуру, оплатившую его обучение, он обязан вернуть деньги. Между тем, четкого определения этой процедуры на сегодняшний день нет.