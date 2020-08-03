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Эксклюзив Эха 13:49, 03 августа 2020

Депутат Смолин считает необходимым проверить возможность использования родственных связей для целевого обучения в ВУЗе

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке считает необходимым проверить возможность использования родственных связей для целевого обучения в ВУЗе. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Что касается руководителей предприятий, здесь трудно запретить при условии, что соблюдается все установленные законом о целевом обучении условия. Они поступает не без конкурса, а по облегченному конкурсу. Надо посмотреть какой процент на самом деле получается возможности такого доступа в высшее учебное заведение, но, я считаю, что в целом отменять целевое обучение было бы неправильно», — сказал он.

Депутат подчеркнул, что по окончании целевого обучения выпускник обязан несколько лет отработать в организации, от которой было получено направление. В противном случае студент обязан вернуть полную сумму затраченных на его обучение денег.

По данным расследования «Новой газеты», «Трансперенси интернешнл» и «Важных историй», более cотни родственников российских чиновников за последние пять лет получили возможность поступить в престижные российские ВУЗы вне конкурса. Бюджетные места, в том числе, достаются и детям высокопоставленных чиновников, которые не поступили бы из-за слабых результатов ЕГЭ.

Стоимость обучения в лучших российских университетах достигает 400 тысяч рублей в год.



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