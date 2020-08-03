Правительство расширит список жизненно необходимых лекарственных препаратов

Об этом заявил премьер Михаил Мишустин. Мишустин отметил, что список стратегически важных лекарств за последние 10 лет ни разу не менялся.
2020-08-03T13:34:00+03:00
2020-08-03T13:34:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:34, 03 августа 2020
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