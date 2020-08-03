Как сообщает прокуратура, коронавирус выявлен у семи членов экипажа пассажирского теплохода «Александр Суворов» в Нижнем Новгороде. В надзорном ведомстве уточняют, что все пассажиры (среди них жители Нижегородской области и Татарстана) направлены домой на автобусах. Двое из семи членов команды судна госпитализированы. Остальные находятся в изоляции. Прокуратура проводит проверку по данному факту.
2020-08-03T13:33:45+03:00
2020-08-03T13:33:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:33, 03 августа 2020
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