Как сообщает прокуратура, коронавирус выявлен у семи членов экипажа пассажирского теплохода «Александр Суворов» в Нижнем Новгороде. В надзорном ведомстве уточняют, что все пассажиры (среди них жители Нижегородской области и Татарстана) направлены домой на автобусах. Двое из семи членов команды судна госпитализированы. Остальные находятся в изоляции. Прокуратура проводит проверку по данному факту.