В Рособрнадзоре утверждают, что результате ЕГЭ в этом году не отличаются от результатов последних четырех лет

Временно исполняющий обязанности главы ведомства Анзор Музаев сказал, что объективность проведения экзамена не вызывает никаких сомнений. Число нарушений на ЕГЭ снизилось на 30% по сравнению с прошлым годом.
2020-08-03T13:33:18+03:00
2020-08-03T13:33:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:33, 03 августа 2020
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