Транперенси Интернешнл: Госструктуры игнорируют практику бесконкурсного поступления детей чиновников в российские вузы

Госструктуры игнорируют практику безконкурсного поступления детей чиновников в российские ВУЗы без дальнейших обязанностей перед ведомством. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель гендиректора Центра антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл – Россия» Илья Шуманов.

«По идее, ребенок, который отучился в ВУЗе по целевому набору, должен пойти отработать где-то в органе власти. Однако авторы материалов разговаривали с такими студентами, они говорят, что не собираются работать по специальности, не собираются возвращаться в тот орган власти, который их туда направлял. Органы власти игнорируют эту практику, фактически давая бесплатное обучение людям, которые потом взамен государству ничего не возвращают. У нас нет цели призывать к ответу детей, нам больше важно остановить эту коррупционную практику и придать ей максимальный резонанс, чтобы она прекратила свое существование», — сказал он.

Ранее «Новая газета» опубликовала материал, посвященный тому, «как руководители госструктур от своих организаций отправляют собственных детей учиться в престижные вузы без конкурса».

Многие дети госслужащих не планируют работать в ведомствах, от которых получили целевое направление на безконкурсное поступление в ВУЗ . Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» студентка Высшей школы экономики, участница расследования Юлия Лыкова.

«Есть те, кто действительно использовали положение своих родителей. Например, у нас была студентка, которая рассказывала о том, что она поступала в медико-стоматологический университет Евдокимова по целевому набору от Федеральной службы исполнения наказаний, потому что у нее папа там работает. Она просто сказала, что по-другому бы не поступила, ей бы баллов не хватило на бюджет, платное дорого, а так по папиному направлению было поступить легко. Она сказала, что ФСИН вообще не очень следит за тем, где работают целевики, и она работать в местах заключения не собирается. Также были другие студенты, которые открыто говорили, что работать по направлению они не собираются», — сказала она.