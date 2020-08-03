Росавиация может продлить действие мер поддержки для авиакомпаний на две месяца

Размер субсидий берется из расчета на одного пассажира, который мог купить билет, но из-за пандемии коронавируса и карантинных мер этого не сделал. Если решение будет принято, ставка вырастет более чем в два раза до 840 рублей. В том числе будет разработан механизм компенсация за обслуживания воздушных судов и двигателей и расходов на горюче-смазочные материалы. Предполагается, что срок действия мер распространится до конца сентября. Изначально правительство выделило на помощь отрасли более 23 миллиардов рублей, однако часть этих средств в размере 7 миллиардов осталась неиспользованной. По новой схеме их распределят между основными российскими авиа-перевозчиками. Для тех, кто по итогам 2019 года доставил по назначению более полумиллиона пассажиров предполагается повышающий коэффициент.

Для авиакомпаний, работающих на Дальнем востоке, коэффициент будет больше.