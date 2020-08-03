Российский независимый профсоюз журналистов потребовал немедленно освободить политтехнолога Виталия Шклярова, арестованного в Белоруссии. Кроме того, организация призвала предоставить ему адвоката.

Преследование Виталия Шклярова в профсоюзе журналистов называют грубейшим ограничением свободы высказываний и препятствованием его профессиональной работе. Заявление опубликовано в телеграм-канале организации. Там отмечается, что Шклярову, задержанному почти неделю назад и взятому под стражу, до сих пор не предъявили официальное обвинение. При этом госканалы Белоруссии выпустили сюжеты о том, что он якобы был связан с местной оппозицией и внедрял в предвыборные штабы цитата «кандидатов своих агентов и российских боевиков из ЧВК Вагнера». Кроме того якобы контролировал политическую активность отстранённого от выборов президента оппозиционера Сергея Тихановского. В российском профсоюзе журналистов отметили: все эти сомнительные утверждения сами по себе не должны быть основанием для уголовного преследования ШклЯрова. В заявлении также подчёркивается, что он не российский, как это пытаются представить госСМИ, а белорусский политтехнолог. Поскольку он гражданин Белоруссии, уроженец Гомеля, где живут его пожилые родители и несовершеннолетний сын. Шкляров арестован на 2 месяца, обвинение ему власти намерены предъявить в течение десяти дней.

В конце июля КГБ Белоруссии также задержал в окрестностях Минска более 30ти россиян. Власти утверждают, что это боевики из частной военной компании Вагнер. Они под стражей. Ситуация в Белоруссии обострилась перед выборами президента, намеченными на 9 августа.